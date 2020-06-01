الذهب يرتفع محليا متأثرا بإرتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات فترة الظهيرة اليوم الاثنين بداية تعاملات محلات الصاغة حيث ارتفع يعر الرام جنيها واحدا وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب العالمي وارتفاع الجنيه مقابل الدولار في البنوك المصرية وجاءت الاسعار على النحو التالي:

عيار ٢١ : 766

عيار ٢٤ : 875.40

الجنيه الذهب : 6128

السعر العالمي : 1737

ارتفع الذهب يوم الاثنين حيث هزت أعمال الشغب في مدن أمريكية رئيسية ثقة المستثمرين المتوجسين بالفعل من توتر العلاقات الصينية الأمريكية مما عزز الطلب على المعدن كملاذ آمن، في حين قدم تراجع الدولار مزيدا من الدعم.





وبحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1739.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد واحدا بالمئة في وقت سابق. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1752.50 دولار، ونزل مؤشر الدولار 0.5 بالمئة.





وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.4 بالمئة إلى 18.26 دولار للأوقية، أعلى سعر لها منذ 25 فبراير.





وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1965.39 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة مسجلا 838.82 دولار.







