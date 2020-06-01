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الولايات المتحدة تحتج على موضوع ساخن بوسائل الإعلام الحكومية الصينية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
توفر وسائل الإعلام الحكومية في الصين تغطية واسعة للاحتجاجات العنيفة التي تجتاح المدن في الولايات المتحدة، بينما ظهرت الاضطرابات أيضًا على نطاق واسع في وسائل الإعلام الاجتماعية الصينية.

بثت الدائرة التلفزيونية المغلقة التي تديرها الدولة في الصين أجزاء من مقابلة قدمها شقيقه فيلونيس فلويد لقناة MSNBC الإخبارية الأمريكية ظهر اليوم الاثنين، حيث قال، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يمنحه الفرصة للتحدث خلال مكالمة هاتفية وحيث بكى على ذكر شقيقه، كما أوردت وكالة "رويترز".

تسببت وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عامًا، أثناء وجوده في حجز الشرطة الأسبوع الماضي في اندلاع مظاهرات واضطرابات في أنحاء البلاد المنقسمة سياسيًا وعرقيًا.

في حين تم الإبلاغ عن الاضطرابات في المدن الأمريكية على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الدولية، فإن اهتمام الصين يأتي في وقت تتوتر فيه العلاقات بين الاثنين بشكل خاص.

وأظهرت الدائرة التلفزيونية تقارير من أحد مراسليها يركض مع المتظاهرين في ولاية مينيسوتا، بالإضافة إلى مقاطع فيديو قصيرة صورها أمريكيون تصور عنف الشرطة ضد المتظاهرين.

على منصة Weibo على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، كانت خمسة أخبار على الأقل في الاحتجاجات من بين أفضل 20 موضوعًا شائعًا بحلول منتصف النهار، بقيادة تقارير نقل "ترامب" مؤقتًا إلى مخبأ بينما حاصر المتظاهرون البيت الأبيض.

على "تويتر"، ظهرت الاحتجاجات أيضًا على نطاق واسع بين أفضل 20 عنصرًا شائعًا، مع تصنيف هاشتاج #BunkerBoy في المركز الثاني البارز.

بالنسبة لبعض المحللين، رددت التغطية الإعلامية الصينية للاحتجاجات تقاريرهم حول وضع الفيروس في الولايات المتحدة.

وقال الفريد وو، الأستاذ المساعد في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية: "إن الشيء الأول الذي يريدون إظهاره هو أن الحزب الشيوعي يقوم بعمل أفضل من حيث محاربة الفيروس وإدارة المجتمع".

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