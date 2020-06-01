أستاذ "انتشار أوبئة": شيء واحد يقلق حال استمرار زيادة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: إنه لا يجب الفزع من زيادة أعداد الإصابات في مصر، حيث أن نسبة الارتفاع ما زالت ثابتة، موضحا أن كل 10 أشخاص ينقلون العدوى إلى 14 غيرهم.





وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي عبر "سكايب" ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أن ما يقلقنا عدم انكسار زيادة العدد في الإصابات بعد مرور أسبوعين، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية حتى نكسر حدة المرض، ويقل معدل نقل العدوى بين المواطنين.





وأضاف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أننا حاليا في مرحلة التصاعد حتى نصل إلى الذروة، معقبا "المشكلة أن الذروة تطول معانا.. الشهر ده هو الحاسم لحدوث الذروة".





ولفت إلى أن هناك عدة سناريوهات لانتهاء الموجة الأولى من الفيروس، إحداهما أعلنته وزارة التعليم العالي وهو أنها ستنتهي في 16 يوليو، وهناك سيناريو آخر أنها ستنتهي في الأسبوع الثاني من أغسطس، متوقعا أن الموجة الثانية ستكون ضعيفة.













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