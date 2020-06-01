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بعد إصابة 3 بكورونا.. ننشر نتيجة تحليل المستشار الإعلامي لمحافظ الإسكندرية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
أظهرت نتيجة التحاليل التى أجريت لمحمد فؤاد، المستشار الإعلامى لمحافظ الإسكندرية، أنه غير مصاب بفيروس كورونا، وذلك بعد أن شهد الديوان العام تأكيد الإصابة بفيروس كورونا، لثلاثة من القيادات التنفيذية بها.

حيث تم الإعلان الأسبوع الماضى عن إصابة اللواء محمد سلحول رئيس وحدة الإزالات ومستشار المحافظ، وتم تأكيد إيجابية العينة والتحليل لكل من أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء حمدى الحشاش مستشار المحافظ، وذلك لمخالطتهما رئيس وحدة الإزالات أثناء شن وتنفيذ حملات الإزالة بنطاق الأحياء بالمحافظة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال

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