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من تنظيم هيئة الترفيه وروتانا.. التفاصيل الكاملة لحفل إليسا الجديد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
استكمالا لنجاح العالم الجديد من حفلات "أونلاين"، التي حملت عنوان "معيدين معاكم" وأطلقتها "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع هرم شركات الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، والمكتب الفني في "مجموعة MBC"، تستعد "ملكة الاحساس" اليسا في الإطار ذاته وتحت عنوان "مكملين معاكم" لتقديم حفل جديد (لايف -اونلاين) يأتي ضمن شعار "خليك بالبيت" ، سيتم عرضه  حصرياً على تطبيق "شاهد VIP" للفيديو حسب الطلب، بحيث يتمكن ملايين المشاهدين ومحبي الطرب والحفلات الاستمتاع بمشاهدتها من بيوتهم، ضمن إجراءات "التباعد المجتمعي" و"الحظر الاجتماعي" في ظل الظروف الراهنة.

حفل المطربة اليسا مع "هيئة الترفيه" الذي تتولى تنظيمه ومتابعته "روتانا للصوتيات والمرئيات"، سيقام من مكان تواجد "ملكة الاحساس" في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الخميس (4 يونيو) عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ولهذه السهرة تتحضر اليسا لتقديم العديد من أعمالها التي اشتهرت بها ومنها أحدث أغنيتين صدرتا مؤخرا منفردتين من إنتاج روتانا، وهما :"هنغني كمان وكمان" و" قهوة الماضي".. معبرة اليسا عن سعادتها بهذا الحفل، واعدة جمهورها ان يأتي بشكل متميز، مثنية في الوقت ذاته على حرفية روتانا في هذه النوعية من الحفلات الجديدة.

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس "الهيئة العامة للترفيه" بعد حفلات النجوم: ماجد المهندس، محمد عبده، راشد  الماجد، ونجوى كرم الاخيرة، غرد عبر حسابه على "تويتر"، مخاطبا الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، قائلا : "نبغى زيادة في الفترة القادمة".. فجاء رد أ.سالم: "أبشر يا بوناصر الجمهور يستاهل ومعاليك وفريق الترفيه مو مقصرين ..فبدعمك وتوجيهاتك راح نقدم الافضل"، وبشرة خير هذه الحفلات الجديدة، سهرة الفنانة اليسا القادمة يوم 4 يونيو، والتي سيليها في الأسابيع القادمة عدد آخر من الحفلات، سيعلن عنها في وقتها، لعدد من نجوم الغناء السعودي والخليجي والعربي".

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