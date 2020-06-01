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المهندسين تخصص "ميلا إلكترونيا" لمصابي كورونا للتواصل مع النقابة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
شكلت نقابة المهندسين، لجنة لإدارة الأزمة بخصوص جائحة كورونا، برئاسة المهندس محمود مغاوري، الأمين العام للنقابة، وعضوية أعضاء هيئة المكتب ورؤساء الشُّعب ورؤساء النقابات الفرعية بمحافظات مصر. 

وقال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة والمقرر الإعلامي لنقابة العامة لمهندسي مصر، إن اللجنة وفرت وسيلة للتواصل بين النقابة والمهندسين مصابي كورونا، حيث يتم التواصل من خلال نموذج يقوم المهندس المصاب أو أسرته بملء بياناته، ويتم إرسالها من خلال رقم الواتس آب 01024123233، أو الإيميل الذي خصصته النقابة لمصابي فيروس كورونا [email protected]

وأشار إلى أن هناك نموذجًا آخر تم إعداده للمهندس الذي فقد وظيفته بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المهندس المتضرر يقوم بملء بيانات هذا النموذج، ويرفق المستندات التي تثبت تعرضه لفقد وظيفته بسبب الفيروس، ويتم إرسال ذلك على الإيميل الذي تم تخصيصه لهذا الغرض، وهو: [email protected]

وأوضح أن نقابة المهندسين تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مبنى النقابة العامة منذ وقوع جائحة فيروس كورونا (كوفيد- ١٩) والذي اجتاح العالم أجمع في غضون أشهر قليلة، وأضاف أن النقابة قامت بتوفير بوابة تعقيم إلكترونية لوضعها في المدخل، لتقوم بتعقيم المهندسين والموظفين قبل دخولهم لمبنى النقابة.

هذا بخلاف الإجراءات الاحترازية الأخرى المتبعة حاليًا، مثل قياس درجة الحرارة ومنع دخول أكثر من ثلاثة أفراد في مصعد النقابة.

كما يمنع الدخول لمبنى النقابة إلا لمن يرتدي الكمامة، وأيضا تقوم النقابة بعملية التعقيم والتطهير التي تتم يوميًا لكل طوابق النقابة.

هذا وكانت أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، مد فترة الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، لمدة شهر، وذلك تيسيرا علي السادة المهندسين أعضاء الجمعية العمومية وذويهم في ظل فترة صعبة والإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا ( كوفيد - 19 )، وذلك إبتداء من غدا الاثنين الموافق 162020، وحتى الثلاثاء الموافق 3062020.

وتعد هذه المرة الرابعة التى تقرر فيها هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، مد فترة الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، حيث تم الإعلان عن فتح باب الاشتراك 2 نوفمبر 2019، حتى 29 يناير 2020، وعقب ذلك الإعلان عن استمرار استقبال طلبات التجديد بدون غرامة حتى 15 فبراير 2020.

على أن يبدأ تطبيق غرامة تأخير تقدر بـ25% من قيمة الاشتراك، اعتبارا من يوم 16 فبراير 2020، حتى نهاية شهر فبراير، ثم قرار بمد الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتي يوم 31 مارس الماضى، بغرامة قدرها 25%، ثم مدها حتى يوم الأربعاء 22 أبريل 2020، وأخيرا قرار بالمد حتى 30 يونيو 2020.

يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان هيئة مكتب النقابة العامة مد فترة تحديث بيانات أعضاء النقابة من أصحاب المعاشات تحت سن الستين عام، حتى 30 يونيو 2020، نظرا لظروف جائحة كورونا، بالإضافة إلى مد تحديث البيانات بالنسبة للأسر، حتى 31 يوليو 2020، بدلا من الأول من يوليو المقبل، والمهندسين المستحقين للمعاشات فوق سن الستين عام، فيظل موعد تحديث بياناتهم خلال شهر أكتوبر، نظرا لأن تحديث البيانات بالنسبة لتلك الشريحة تتم كل عامين.

المهندسين تخصص "ميلا إلكترونيا" لمصابي كورونا للتواصل مع النقابة
المهندسين تخصص "ميلا إلكترونيا" لمصابي كورونا للتواصل مع النقابة
المهندسين تخصص "ميلا إلكترونيا" لمصابي كورونا للتواصل مع النقابة
المهندسين تخصص "ميلا إلكترونيا" لمصابي كورونا للتواصل مع النقابة

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