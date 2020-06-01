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فوز 4 مشاريع بحثية بعلوم حلوان بتمويل أكاديمية البحث العلمى

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان تحت رعاية ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عن فوز عدد من المشاريع البحثية بقسم الرياضيات بالكلية بالتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار مبادرة "Science up faculty of science".

وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، فى بيان صحفى، أن الجامعة تولي اهتمام كبير بالبحث العلمي، وبالكوادر البحثية والسعي للنهوض بالبحث العلمى، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتوجيه برامجها وأبحاثها وتخصصاتها بما يتوافق مع مسئوليتها تجاه المجتمع وحل مشكلاته. 

وتتمثل هذه المشاريع في مشروع عن تصميم مسارات الرحلات الفضائية ويقوم على هذا البحث الدكتور عماد محمد أبو الدهب، والدكتور محمد عبدالحميد صديق، والدكتور مدحت كمال محمد عمار من جامعة حلوان، والدكتور وائل نبيل أحمد من جامعة السويس، ويتضمن هذا المشروع تصميم مهمة فضائية لسفينة فضاء غير مأهولة من كوكب الأرض إلى كوكب المريخ وتصميم رحلة العودة للأرض، ثم تصميم مسارات فضائية لسفينة فضاء للوصول إلى الكواكب البعيدة عن كوكب الأرض بإستخدام طريقة مساعدة الجاذبية مع تجنب الاصطدام مع الكواكب الأخرى، وتحديد فترات الرؤية بين قمرين صناعيين، بالإضافة إلى قوى التجاذب بدرجة دقة عالية.

وكذلك مشروع عن دراسة الموجات بين مائعين غير ممتزجين ويقوم عليه عماد محمد حمادة أبو الدهب، وأحمد عبدالحكيم عبدالوهاب حيث يتضمن البحث دراسة الموجات التي تنتشر بين مائعين غير قابلين للامتزاج ثم اقتراح بعض المسائل المتعلقة بالموضوع وعمل نمذجة رياضية لهذه  المسائل باستخدام معادلات الحركة والشروط الحدية ولهذه المسألة تطبيقات عديدة فى الصناعة والطب والعلوم الهندسية.

ومشروع عن النمذجة الرياضية والمحاكاة العددية للزخم والانتقال الكتلى لنظام إزدواج البلازما مع سائل مقدم من عماد محمد أبو الدهب، ومحمد عبدالحميد صديق، ووائل سيد عبدالرحمن، ويقدم المشروع البحثي نموذج رياضي لحركة غاز البلازما فوق سطح سائل من خلال حقن الغاز داخل فجوة اسطوانية بهدف معالجة هذا السائل من خلال انتقال دقائق كيميائية من الحاله الغازيه الى الحالة السائلة للتفاعل كيميائيا مع جزئيات غير صالحة الاستخدام وإنتاج جزئيات أخرى صالحه وكمثال علي ذلك تنقية المياه وإزالة خلايا مريضة من نسيج حيوي.

وكذلك مشروع بحثى عن دراسة فصول تعمم الحلقات اليمني النيوثرية ويهدف إلى تعميم الحلقات النيوثرية اليمنى ودراسة بعض الخصائص الخاصة بها، كما أن للحلقات النيوثرية أهمية كبيرة في علم الجبر ولذلك جاء الاهتمام بتعميم هذا الفصل من الحلقات لما له من تطبيقات عديدة فى كثير من المجالات.

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