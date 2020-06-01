كيف استفاد كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا؟

كشفت تقارير صحفية عن حالة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي حيث أكدت بأنه عاد من فترة التوقف بصورة أفضل وأقوى مما كان عليه من قبل.

أشارت التقارير أن رونالدو استفاد من فترة التوقف التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر، حيث خاض تدريبات شاقة بصالة الألعاب الرياضية في منزله، واستخدم أيضاً مرافق التدريب بنادي ناسيونال ماديرا فريقه الأول بالبرتغال، من أجل التدريب على التسديد وتحسين قدراته أثناء التوقف.

وأفادت التقارير بأن رونالدو استفاد من أزمة كورونا بصورة إيجابية عن أي لاعب آخر، حيث استمر في خوض التدريبات البدنية دون توقف، ويحتاج الآن لخوض المباريات من أجل إفراغ طاقته الجسدية، عقب التزامه طوال الفترة الماضية باتباع تعليمات الطاقم البدني بيوفنتوس.

ويشعر مدرب الفريق، ماوريسيو ساري، بالرضا عما فعله رونالدو أثناء فترة التوقف، حيث يراه في حالة بدنية مميزة، كما عمل اللاعب أيضاً على التخلص من الأثار النفسية السيئة جراء التوقف، بجانب فكرة خوض المباريات دون حضور جماهيري.