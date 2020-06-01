وفاة الفنانة السورية هيام طعمة عن عمر 58 عاما بعد صراع مع المرض

توفيت الفنانة السورية هيام طعمة، أمس الأحد الموافق 1/6/2020، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان فى أحد مستشفيات هولندا.





وولدت الفنانة السورية هيام طعمة في 18 أغسطس 1961 بحلب، وتخرجت في دار المعلمات في سوريا، وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس وعملت في التدريس، و قدمت هيام طعمة العديد من الأعمال الفنية، سواء في السينما أو التلفزيون.



