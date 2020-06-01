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وكيله: ديفيد لويز قد يبقى في أرسنال

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:00 م
ديفيد لويز
ديفيد لويز
عبد القادر عرابي
ألمح "كيا جواربشيان" وكيل أعمال المدافع البرازيلي المخضرم "ديفيد لويز" لإمكانية بقاء الأخير ضمن نادي أرسنال، بنهاية الموسم المقبل.

وينتهي عقد لاعب تشيلسي السابق مع الجانرز هذا الموسم، وترددت عدة أنباء حول رغبته في العودة لناديه الأسبق، بنفيكا خلال الموسم المقبل.

وقال جواربشيان في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لويز لا يريد الرحيل عن أرسنال، وسيتحدث مع ممثلي النادي لتوقيع عقد جديد".

وتابع: "ديفيد يحترم الجميع في أرسنال، ولديه علاقات قوية مع النادي والجماهير واللاعبين، هو سعيد للغاية مع أرسنال".

واستطرد: "بنسبة كبيرة سيبقى في أرسنال، سيعقد جلسة مع المسؤولين، وربما تشهد توقيع عقداً جديداً".

ويمتلك اللاعب مشواراً كبيراً في كرة القدم، بدأ في أوروبا مع نادي بنفيكا البرتغالي ثم تشيلسي الإنجليزي ومنه لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي قبل العودة لتشيلسي، والذي تركه مطلع الموسم للإلتحاق بالغريم أرسنال.

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