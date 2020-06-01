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تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة
الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:53 م
محمد جمال
يسعى باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.
وكشفت تقارير صحفية عن إقتراب الزمالك من حسم صفقة قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بالتعاقد مع نجم أول أغسطس الأنجولى أري بابل لتدعيم خط الهجوم.
وأشارت تقارير صحفية أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا مع النادي الأنجولى واللاعب لإتفاق شبه رسمي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، مقابل 400 الف دولار سنويًا.
ويملك الأبيض بين صفوفه 7 أجانب، منهم 4 لاعبين بالقائمة الحالية وهم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كابونجو كاسونجو، بالإضافة إلى المعارين حميد أحداد ومعروف يوسف ورزاق سيسيه.
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ذكرت مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأبيض أصبح قاب قوسين أوأدنى من ضم نجم تونسي جيد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأصبح الزمالك على مقربة من ضم الظهير الأيمن التونسي "حمزة المثلوثي" لاعب النادي الرياضي الصفاقسي، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت المصادر، أن المثلوثي وافق على الإنضمام للزمالك خلال الموسم المقبل، ليشغل مركز الظهير الأيمن بالقلعة البيضاء.
وسينضم صاحب الـ27 عاماً للزمالك في صفقة انتقال حر، بسبب انتهاء عقده مع الناديالصفاقسي بنهاية الموسم الجاري.
ومن المنتظر أن يحسم مسؤلو الزمالك الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تشير التقارير لاتفاق إدارة الزمالك على كافة البنود الشخصية والتفاصيل المالية مع اللاعب.
وكان اللاعب على وشك التوقيع لنادي الترجي التونسي، إلا أن الزمالك كثف مفاوضاته مع اللاعب، الذي يفضل الانتقال للزمالك.
ويعاني نادي الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيمن، عقب رحيل التونسي "حمدي النقاز" عن النادي في شهر أكتوبر الماضي، بسبب خلافات مالية مع إدارة الفريق.