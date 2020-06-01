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تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعى باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وكشفت تقارير صحفية عن إقتراب الزمالك من حسم صفقة قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بالتعاقد مع نجم أول أغسطس الأنجولى أري بابل لتدعيم خط الهجوم.

وأشارت تقارير صحفية أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا مع النادي الأنجولى واللاعب لإتفاق شبه رسمي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، مقابل 400 الف دولار سنويًا.

ويملك الأبيض بين صفوفه 7 أجانب، منهم 4 لاعبين بالقائمة الحالية وهم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كابونجو كاسونجو، بالإضافة إلى المعارين حميد أحداد ومعروف يوسف ورزاق سيسيه.

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ذكرت مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأبيض أصبح قاب قوسين أوأدنى من ضم نجم تونسي جيد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأصبح الزمالك على مقربة من ضم الظهير الأيمن التونسي "حمزة المثلوثي" لاعب النادي الرياضي الصفاقسي، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وأكدت المصادر، أن المثلوثي وافق على الإنضمام للزمالك خلال الموسم المقبل، ليشغل مركز الظهير الأيمن بالقلعة البيضاء.

وسينضم صاحب الـ27 عاماً للزمالك في صفقة انتقال حر، بسبب انتهاء عقده مع الناديالصفاقسي بنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يحسم مسؤلو الزمالك الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تشير التقارير لاتفاق إدارة الزمالك على كافة البنود الشخصية والتفاصيل المالية مع اللاعب.
 
وكان اللاعب على وشك التوقيع لنادي الترجي التونسي، إلا أن الزمالك كثف مفاوضاته مع اللاعب، الذي يفضل الانتقال للزمالك.

ويعاني نادي الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيمن، عقب رحيل التونسي "حمدي النقاز" عن النادي في شهر أكتوبر الماضي، بسبب خلافات مالية مع إدارة الفريق.

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