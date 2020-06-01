أرقام دولية ونصب.. مذيع "صباح الخير يامصر" يتبرأ من منتحلي شخصيته

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أعلن الإعلامي حسام الدين حسين عن تعرضه لعملية نصب بإسمه عن طريق استخدامه لأرقام واتس اب دولية، لافتًا إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد ذلك الشخص، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب حسام منشورًا قال فيه :"تنويه هام : هناك من يستغل اسمي و صوري في عمليات نصب مستخدمًا الواتس اب بأرقام دولية، و جاري اتخاذ الإجراءات القانونية".



وتابع حسام قائلاً :"أؤكد أني لا اتواصل مع أي حد بإستخدام أرقام دولية، و أرجوا التأكد و الإبلاغ عند تعرضكم لأي اتصال غريب من شخص يدعي أنه حسام الدين حسين".