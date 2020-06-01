Advertisements

شوبير يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع اللجنة القانونية بالأهلي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:48 م
شوبير
شوبير
عبد القادر عرابي
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد الكرة السابق، تفاصيل جلسة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع رئيس اللجنة القانونية بالنادي.

وتحدث شوبير خلال إذاعة "أون سبورت إف إم" قائلاً: "الخطيب يناقش ملف نادي القرن مع رئيس اللجنة، بعد قيام نادي الزمالك بتعليق لافتة جديدة".

وتابع: "الأهلي يدرس التحرك قانونياً، خاصةً وأن الأمر يعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية".

واستطرد: "ربما شهد الإجتماع بعض التفاصيل الأخرى، لكنه لم يتم الإعلان عنها من قبل إدارة النادي".

وحول مصير بطولة الدوري، قال شوبير: "هناك إتجاه لإستئناف كأس مصر، وإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم".

وأضاف شوبير مستنكراً: "هل سيؤدي استكمال الكأس لحماية اللاعبين من فيروس كورونا؟".

وأشار: "يتبقى دوراً كاملاً في بطولة الدوري هذا الموسم، وتكرر الأمر خلال الموسم الماضي، الذي انتهى متأخراً بصورة كبيرة".

واختتم: "إتحاد الكرة بصدد عقد إجتماع مع الأندية لحسم الأمر، ويدرس الإتحاد إنهاء البطولة وإعلان الأهلي بطلاً، وهو ما قد يسبب ثورة في بعض الأندية".

يذكر أن بطولة الدوري المصري متوقفة منذ منتصف مارس الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا.


أخبار تهمك

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد في ورطة

منذ 40 دقيقة

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شوبير يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع اللجنة القانونية بالأهلي

منذ 34 دقيقة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ نصف ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ ساعة

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 21 ساعة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 22 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:18 م

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

09:15 ص

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

11:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين