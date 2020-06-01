للمرة الثالثة.. هيئة التنمية الصناعية تمد عمل التراخيص حتى 13 يونيو

مدت هيئة التنمية الصناعية، اليوم الاثنين، عمل التراخيص والمستخرجات التي تصدرها لمختلف المصنعون والتى انتهت في الفترة 24 مارس وحتى 13 يونيو 2020 وهي الفترة التى تشهد توقف الخدمات التى تقدمها الهيئة للقطاع الصناعي بسبب الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوقفت هيئة التنمية الصناعية خدمتها المختلفة التي تقدمها للقطاع الصناعي منذ منتصف مارس، إلا أنها وصلت تقديم تلك الخدمات للصناعات التى تلبي احتياجات المواطنين فقط مثل صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية والكمامات والصناعات الغذائية.

وقالت الهيئة في بيانا لها، إنه قررت مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة( رخص تشغيل او السجلات الصناعية الدائمة محددة المدة) والمنتهية تاريخها في الفترة من 24 مارس إلى 13 يونيو 2020، أو التى ستنتهي خلال سريان قرار رئيس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، مشيرة إلى أنه تم إخطار كافة الجهات بذلك.





ويعتبر هذه المرة الثالثة التي تصدر الهيئة فيها قرارا بمد عمل التراخيص المنتهية خلال فترة تعطل العمل بها ، حيث سبقها إصدار قرار بمد عمل التراخيص المنتهية التى سبق ذكرها خلال الفترة من 24 مارس وحتى 8 مايو 2020، تم إلحاقه أيضا بالقرار أخر لمد عمل التراخيص التى انتهت في المدة من 24 مارس وحتى 21 مايو 2020.