Advertisements

للمرة الثالثة.. هيئة التنمية الصناعية تمد عمل التراخيص حتى 13 يونيو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
محمد عصام

مدت هيئة التنمية الصناعية، اليوم الاثنين، عمل التراخيص والمستخرجات التي تصدرها لمختلف المصنعون والتى انتهت في الفترة 24 مارس وحتى 13 يونيو 2020 وهي الفترة التى تشهد توقف الخدمات التى تقدمها الهيئة للقطاع الصناعي بسبب الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.

 

وأوقفت هيئة التنمية الصناعية خدمتها المختلفة التي تقدمها للقطاع الصناعي منذ منتصف مارس، إلا أنها وصلت تقديم تلك الخدمات للصناعات التى تلبي احتياجات المواطنين فقط مثل صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية والكمامات والصناعات الغذائية.

 

وقالت الهيئة في بيانا لها، إنه قررت مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة( رخص تشغيل او السجلات الصناعية الدائمة  محددة المدة)  والمنتهية تاريخها في الفترة من 24 مارس إلى 13 يونيو 2020، أو التى ستنتهي خلال سريان قرار رئيس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، مشيرة إلى أنه تم إخطار كافة الجهات بذلك.


ويعتبر هذه المرة الثالثة التي تصدر الهيئة فيها قرارا بمد عمل التراخيص المنتهية خلال فترة تعطل العمل بها ، حيث سبقها إصدار قرار بمد عمل التراخيص المنتهية التى سبق ذكرها خلال الفترة من 24 مارس وحتى 8 مايو 2020، تم إلحاقه أيضا بالقرار أخر لمد عمل التراخيص التى انتهت في المدة من 24 مارس وحتى 21 مايو 2020.

 

أخبار تهمك

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

ريال مدريد في ورطة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ نصف ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع اللجنة القانونية بالأهلي

منذ 37 دقيقة

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:18 م

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

09:15 ص

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

11:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين