آخر ظهور للراحلة عفاف شاكر شقيقة شادية قبل وفاتها بساعات (صورة)

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توفت صباح الأحد، الفنانة المعتزلة عفاف شاكر، فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، محل إقامتها، عن عمر ناهز 90 عاماً، وهى الأخت الكبرى للفنانة شادية، غير الشقيقة من الأم.



وتم دفنها فى مقابر المركز الإسلامى بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بجوار حفيدتها سارة.



وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للراحلة عفاف شاكر وسط عائلتها، حيث بدت عليها علامات الشيخوخة وكانت مستندة على أحد أفراد العائلة.





نبذة عن الراحلة عفاف شاكر



تزوجت عفاف شاكر التي قدمت آخر أعمالها عام 1964، لفترة قصيرة من الفنان كمال الشناوي، وعاشت فترة من حياتها في السودان.



شاركت في عدة إعلانات خلال فترة شبابها، بجانب الأعمال الفنية، وولدت في 15 يونيو 1929.



بدأت حياتها الفنية في سن العشرين، في أواخر الأربعينيات، من خلال فيلم ملاك الرحمة، مع فاتن حمامة، وإخراج يوسف وهبي.