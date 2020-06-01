Advertisements

آخر ظهور للراحلة عفاف شاكر شقيقة شادية قبل وفاتها بساعات (صورة)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
توفت صباح الأحد، الفنانة المعتزلة عفاف شاكر، فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، محل إقامتها، عن عمر ناهز 90 عاماً، وهى الأخت الكبرى للفنانة شادية، غير الشقيقة من الأم.

وتم دفنها فى مقابر المركز الإسلامى بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بجوار حفيدتها سارة.

وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للراحلة عفاف شاكر وسط عائلتها، حيث بدت عليها علامات الشيخوخة وكانت مستندة على أحد أفراد العائلة.


نبذة عن الراحلة عفاف شاكر

تزوجت عفاف شاكر التي قدمت آخر أعمالها عام 1964، لفترة قصيرة من الفنان كمال الشناوي، وعاشت فترة من حياتها في السودان.

شاركت في عدة إعلانات خلال فترة شبابها، بجانب الأعمال الفنية، وولدت في 15 يونيو 1929.

بدأت حياتها الفنية في سن العشرين، في أواخر الأربعينيات، من خلال فيلم ملاك الرحمة، مع فاتن حمامة، وإخراج يوسف وهبي.
آخر ظهور للراحلة عفاف شاكر شقيقة شادية قبل وفاتها بساعات (صورة)
آخر ظهور للراحلة عفاف شاكر شقيقة شادية قبل وفاتها بساعات (صورة)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مركز إسلامي عفاف شاكر شقيقة شادية عفاف شاكر شقيقة شادية

أخبار تهمك

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد في ورطة

منذ 41 دقيقة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 17 ساعة

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع اللجنة القانونية بالأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:18 م

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

09:15 ص

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

11:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين