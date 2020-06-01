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بـ23 ألف كمامة.. القبض على شخصين في القاهرة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين، عثر بحوزتهما قرابة 23 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، وأخطر مدير أمن العاصمة بالواقعة.

وأوضحت وزارة الداخلية فى بيان صحفى، أن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط "سائق، عاطل" حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (22800 كمامة طبية – 4 كراتين بداخلها أجزاء وقطع لتصنيع الماسكات الطبية وكمية من المطبوعات والعبوات جميعها مجهولة المصدر)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.. 

في سياق آخر، ضبط رجال أمن القاهرة، أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته 15 ألف كمامة مجهولة المصدر بقصد بيعها بالسوق السوداء، وأخطر مدير أمن العاصمة بالواقعة.

البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة خدمة كمين بلبيس بدائرة قسم شرطة السلام ثان من ضبط (فني كهرباء، مقيم بمحافظة الإسماعيلية).

وعثر بحوزته على 40 عبوة كمامات طبية بإجمالى 15000 كمامة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلًا الظروف والأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة تنفيذ الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تداولت بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" أنباء تفيد بوجود عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية، وتدهور الحالة الصحية لأحد المحبوسين إحتياطيًا بحجز القسم عقب الإشتباه بإصابته بفيروس "كورونا". 

وكشف مصدر أمني عدم صحة ما تم تداوله بشأن وجود حالات مصابة داخل القسم، كما تبين أن الشخص المشار إليه محبوس إحتياطيًا على ذمة إحدى القضايا وحددت له جلسة تجديد بتاريخ 462020، وأن حالته الصحية جيدة.
 

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