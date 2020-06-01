Advertisements

جيرالدو وصالح ومعلول الأبرز.. المرشحون للرحيل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:37 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة الآلاف.

عودة الدوري المصري الممتاز
وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن عودة النشاط الرياضي في مصر منتصف الشهر الجاري، ومنها بطولة الدوري المصري الممتاز بعد توقف دام شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.

الراحلين عن الأهلي في الصيف
ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام أبرز لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المتوقع رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وإليكم التفاصيل:-

- رحيل الثلاثي الكبار الأبرز في الصيف
حلول فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد تشهد قائمة للأهلي خالية من الثلاثي الكبار في الفريق وهم شريف إكرامي الذي قرر الرحيل لفريق بيراميدز رفقة أحمد فتحي وحسام عاشور الذي أعلنت إدارة الأحمر عدم استمراره بناءاً على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

- أزارو بيع نهائي للاتفاق السعودي
المغربي وليد أزارو لن يكون متواجداً مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد بسبب عدم قناعات المدرب السويسري رنيه فايلر بخدماته داخل المستطيل الأخضر حيث صرح الأخير أن طريقة لعب الفريق لا تناسب مهاجم الأحمر المعار الذي يجيد اللعب وفقا لخطة لعب تعتمد على الهجمات المرتدة وبالتالي فإن السيناريو الأقرب بيع الاعب نهائيا لفريق الاتفاق السعودي.

- رحيل خماسي جديد في الصيف
قائمة الأهلي للموسم الجديد ستكون خالية من خماسي حدد المدرب السويسري رنيه فايلر رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وضمت القائمة خمسة أسماء هم: صالح جمعة وحسين السيد وعمار حمدي وصلاح محسن وجيرالدو.

وطلب المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بيع الثلاثي صالح جمعة، وحسين السيد وجيرالدو وإعارة كل من صلاح محسن وعمار حمدي.

- معلول الراحل الأبرز في الموسم الجديد
الراحل الأبرز عن صفوف الأهلي في الموسم الجديد سيكون النجم الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي الأحمر.

وذكرت صحيفة «تونس الرقمية» أن علي معلول تلقى عرضًا مغريًا من نادي العين الإماراتي مقابل 3 ملايين دولار ويحصل عليهم اللاعب بخلاف ما سيحصل عليه فريقه.

وأوضحت الصحيفة التونسية أن علي معلول بات قريبا من الرحيل عن صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد عرض العين الإماراتي.

أخبار تهمك

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 22 ساعة

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع اللجنة القانونية بالأهلي

منذ 36 دقيقة

ريال مدريد في ورطة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ نصف ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:18 م

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

09:15 ص

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

11:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين