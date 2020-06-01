جيرالدو وصالح ومعلول الأبرز.. المرشحون للرحيل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة الآلاف.





عودة الدوري المصري الممتاز

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن عودة النشاط الرياضي في مصر منتصف الشهر الجاري، ومنها بطولة الدوري المصري الممتاز بعد توقف دام شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.





الراحلين عن الأهلي في الصيف

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام أبرز لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المتوقع رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وإليكم التفاصيل:-





- رحيل الثلاثي الكبار الأبرز في الصيف

حلول فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد تشهد قائمة للأهلي خالية من الثلاثي الكبار في الفريق وهم شريف إكرامي الذي قرر الرحيل لفريق بيراميدز رفقة أحمد فتحي وحسام عاشور الذي أعلنت إدارة الأحمر عدم استمراره بناءاً على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.





- أزارو بيع نهائي للاتفاق السعودي

المغربي وليد أزارو لن يكون متواجداً مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد بسبب عدم قناعات المدرب السويسري رنيه فايلر بخدماته داخل المستطيل الأخضر حيث صرح الأخير أن طريقة لعب الفريق لا تناسب مهاجم الأحمر المعار الذي يجيد اللعب وفقا لخطة لعب تعتمد على الهجمات المرتدة وبالتالي فإن السيناريو الأقرب بيع الاعب نهائيا لفريق الاتفاق السعودي.





- رحيل خماسي جديد في الصيف

قائمة الأهلي للموسم الجديد ستكون خالية من خماسي حدد المدرب السويسري رنيه فايلر رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وضمت القائمة خمسة أسماء هم: صالح جمعة وحسين السيد وعمار حمدي وصلاح محسن وجيرالدو.





وطلب المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بيع الثلاثي صالح جمعة، وحسين السيد وجيرالدو وإعارة كل من صلاح محسن وعمار حمدي.





- معلول الراحل الأبرز في الموسم الجديد

الراحل الأبرز عن صفوف الأهلي في الموسم الجديد سيكون النجم الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي الأحمر.





وذكرت صحيفة «تونس الرقمية» أن علي معلول تلقى عرضًا مغريًا من نادي العين الإماراتي مقابل 3 ملايين دولار ويحصل عليهم اللاعب بخلاف ما سيحصل عليه فريقه.





وأوضحت الصحيفة التونسية أن علي معلول بات قريبا من الرحيل عن صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد عرض العين الإماراتي.