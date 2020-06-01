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سموحة يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك الشاب

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:36 م
الزمالك
الزمالك
محمد الصو
دخل مسؤولو سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في مفاوضات جادة للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقام حمادة صدقي المدير الفني للفريق، بترشيح عدد من اللاعبين، للتوقيع مع أحدهم لتدعيم خط دفاع الفريق، مع بداية الموسم الجديد.

ووضع صدقي، محمد عبد السلام مدافع الزمالك والمنتخب الأولمبي، على رأس أولوياته، من أجل التوقيع معه ولو على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يبدأ سموحة، التفاوض مع إدارة القلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة، للتفاوض حول التعاقد مع اللاعب.

وشارك عبدالسلام، مع المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي، وفازت بلقبها لأول مرة في التاريخ والتأهل الأولمبياد طوكيو.

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