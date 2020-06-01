خاص- الوحدة السعودي يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

تلقى محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف إنبي هذا الموسم، عرضا من نادي الوحدة السعودي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ودخل النادي السعودي في مفاوضات جادة مع اللاعب الذي لفت الأنظار إليه في الموسم الحالي بإحرازه 9 أهداف مع فريق إنبي الذي يلعب إليه معارًا من الأهلي جاء بهم في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.





وكشف مصدر مقرب من محمد شريف بأن النادي السعودي طلب التعاقد معه عن طريق وكيل أعماله تامر النحاس، حيث يسعى نادي الوحدة لضمه لصفوفه سواء على سبيل الإعارة او الشراء بشكل نهائي.





وأضاف المصدر بأن اللاعب ينتظر موقف النادي الأهلي سواء بإعادته من الإعارة أو الموافقة على استمرار إعارته في الموسم المقبل، حيث يسعى لحجز مكان في قائمة الفريق الأحمر الموسم المقبل.





الجدير بالذكر أن نشاط كرة القدم في مصر يتوقف خلال الفترة الحالية كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا والذي اجتاح العالم.







