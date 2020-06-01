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أوبك وروسيا تقتربان من اتفاق تمديد خفض إنتاج النفط

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
 قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز يوم الاثنين إن أوبك وروسيا تقتربان من حل وسط بخصوص أجل تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حاليا وإنهما تبحثان مقترحا لتمديد تقليصات المعروض لشهر أو شهرين.

كانت أوبك+ قررت في أبريل نيسان خفض الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا، بما يقارب عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، لرفع الأسعار التي يعصف بها انخفاض الطلب من جراء إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وبدلا من تقليص تخفيضات الإنتاج في يوليو تموز، أبلغت مصادر رويترز الأسبوع الماضي أن السعودية، أكبر منتجي أوبك، تقود نقاشات بشأن الإبقاء على مستوى التخفيض لنهاية السنة.

لكنها لم تنل بعد دعم روسيا، التي ترى تقليص القيود تدريجيا.
وقال مصدر في أوبك+ عن التمديد لشهر أو شهرين ”إنه المقترح الحالي، لكنه غير نهائي بعد“.

وقال مصدر نفطي روسي عن تمديد التخفيضات القائمة ”إنه لشهر أو اثنين، وليس لنصف عام“.

وقال مصدر آخر في أوبك+ إنه يوجد تأييد لمقترح روسيا التمديد لشهر واحد، لكن ”ما زلنا دون توافق عليه“.

من المرجح أن تعقد مجموعة أوبك+ اجتماعا عبر الإنترنت في الرابع من يونيو حزيران لبحث سياسة الإنتاج، بعد أن اقترحت الجزائر، الرئيس الحالي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تقديم موعد اجتماع كان مقررا له التاسع والعاشر من يونيو حزيران.

ساعد خفض إنتاج أوبك+، جنبا إلى جنب مع تخفيضات غير مسبوقة لدول غير أعضاء مثل الولايات المتحدة وكندا، على رفع أسعار النفط صوب 35 دولارا للبرميل، لكنها تظل عند نصف مستواها في مطلع السنة.


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