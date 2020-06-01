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"سي إن إن": الولايات المتحدة يسودها القلق من انتشار كورونا خلال الاحتجاجات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم من أن الفيروس التاجي قد ينتشر بسرعة خلال الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

ونزل المحتجين في جميع أنحاء أمريكا إلى الشوارع للتعبير عن إحباطهم بسبب الافتقار الواضح لقيمة حياة ذوي البشرة السوداء. وفي الأسبوع نفسه، تجاوزت عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا 100 الف شخص.

وشهد يوم الأحد وحده زيادة بنحو 20000 حالة، وفقًا لعدد CNN الذي تم جمعه مع بيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وحتى صباح اليوم الاثنين أصيب ما لا يقل عن 1790191 أمريكيًا بالفيروس وتوفي 104383 شخصًا. لكن يتوقع البعض قفزة في الحالات بعد أيام من المظاهرات.

مع احتجاج مجموعات كبيرة من الناس، قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز إنه يتوقع زيادة حادة في حالات Covid-19 في ولايته.

قال فالز: "إنني قلق للغاية بشأن نوع من الحوادث فائقة الانتشار. سنشهد ارتفاعًا كبيرًا في Covid-19. لا مفر منه."

شارك المسؤولون في نيويورك قلق المحافظ بشأن احتمال زيادة الإصابة بالفيروس التاجي بين المتظاهرين.

وقال رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو يوم السبت "ما زلت أتمنى أن يدرك الجميع أنه عندما يجتمع الناس يكون الأمر خطيرًا بطبيعته في سياق هذا الوباء، وسأواصل حث الناس على عدم استخدام هذا النهج وإذا ركزوا على الابتعاد الاجتماعي وارتداء أغطية الوجه."

كما قال حاكم نيويورك، أندرو كومو، إنه بينما يحق للناس الاحتجاج، حتى أثناء الوباء، فإن عليهم أيضًا واجب حماية صحة أنفسهم والآخرين.

وقال كومو في مؤتمر صحفي يوم السبت "لديك الحق في التظاهر، لديك الحق في الاحتجاج، بارك الله في أمريكا.. لكن ليس لديك الحق في إصابة الآخرين، ليس لديك الحق في التصرف بطريقة من شأنها أن تعرض الصحة العامة للخطر."

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كورونا جورج فلويد احتجاجات امريكية

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