سميرة سعيد | مسلسل "لما كنا صغيرين" يتصدر كأفضل "تتر" في رمضان 2020

سميرة سعيد | تصدر تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج، اليوم الإثنين الموافق 1/6/2020، للفنانة سميرة سعيد أفضل "تتر" في رمضان 2020، حيث حصد 21 , 040 صوت بما يعادل 27,23 من نسبة التصويت، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة النهائية خلال الأيام المقبلة.



ولاقى تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" التي قامت بغنائها الديفا سميرة سعيد، إشادة كبيرة من الجمهور، وتداول بين رواد التواصل الاجتماعي، وعبر الجروبات الخاصة بالعمل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

جدير بالذكر أن أبطال المسلسل، ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، محمود حجازي، نبيل عيسى، كريم قاسم، تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.

شاهد.. تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للمطربة سميرة سعيد:-

