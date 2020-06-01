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عاجل.. أول تعليق لـ أسرة أمير كرارة على خبر إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:13 م
أمير كرارة
أمير كرارة
شيماء الشاهيني
مازالت شائعات إصابة النجوم بفيروس كورونا تلاحقهم بشكل دائم، وأخر هؤلاء الفنانين النجم أمير كرارة، الذي انتشرت شائعات تفيد باصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ولكن خرج أحمد كرارة، شقيقه، نافيا تلك الأخبار قائلا: "الناس بتموت في الهري و الإشاعات".

كما نفت الفنانة نجلاء بدر صحة هذه الأخبار تماما وقالت: "أمير كرارة زي الفل و الحمد لله.. ربنا يحفظنا جميعا.. وارحمونا من الإشاعات.. كفايه الأخبار الحقيقية مش محتاجين إشاعات بقى.. مش كده ولا ايه".

وعلى صعيد آخر، حقق الفنان أمير كرارة نجاحا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال تجسيده لشخصية الشهيد أحمد المنسي، في مسلسل "الاختيار" وشاركه بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، محققا ارقاما مشاهدات خيالية في مصر والوطن العربي.

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كورونا امير كرارة اصابة امير كرارة بفيروس كورونا

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