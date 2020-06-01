سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الاثنين 1-6-2020 في البنوك المصرية

ستقر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر اليوم الاثنين 1-6-2020، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.14جنيه للشراء، و17.38جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.06 جنيه للشراء، و17.17 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.14 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع، فيماسعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.14 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.





وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.86 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع، بينما سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.16 جنيه للشراء، و17.40 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.16 جنيه للشراء، و17.40 جنيه للبيع.







