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أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 1-6-2020

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر

 استقرت أسعار الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، ليسجل سجل متوسط سعر العملة السعودية  4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاءت أخر تحديثات البنوك اليوم على النحو التالي:


سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.17 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.13  جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.10  جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20  جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

 

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