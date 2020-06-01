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فرح اخت محمد رمضان يغضب الجمهور | التفاصيل الكاملة لأزمة القبض على "عريس" شقيقة محمد رمضان

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:07 م
فرح اخت محمد رمضان
فرح اخت محمد رمضان
تصدر فرح اخت محمد رمضان، اليوم الإثنين 1/6/2020، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر، وذلك نظرًا للقبض على "زوج" شقيقة محمد رمضان، وتجاهل قرارات الدولة في اتباع الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

فرح اخت محمد رمضان | ألقت الأجهزة الأمنية، أمس الأحد الموافق 31/5/2020، القبض على "زوج" شقيقة الفنان محمد رمضان ومنظم حفل زفافهما بإحدى فيلات طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

تفاصيل القبض على زوج شقيقة محمد رمضان
في البداية، عقدت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، قرانها على حسام خالد، في شهر رمضان الماضي، في جو عائلي، بمنزل والد الأخير، ولم يستطع محمد رمضان حضور عقد القران نظرًا لظروف سفره وقتها.

وأقيم مساء أمس الأحد، بإحدى الفيلات على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي، فرح اخت محمد رمضان، بحضور عائلة العروسين وبعض الأصدقاء والمقربين.

وبالرغم من نشر محمد رمضان صورًا من الحفل، وهو يرتدي كمامة، وكذلك العروس، إلا أن الإعلامي أحمد موسى، نشر مقطع فيديو من حفل الزفاف يظهر فيه "رمضان" وهو يلتقط الصور مع الضيوف، ولا تظهر أي علامات للتباعد أو إجراءات وقائية متبعة في محيط حفل الزفاف.

وأكد "موسى" أن محمد رمضان يجب أن يُسأل عن هذا الأمر، كذلك انتقدت الإعلامية لميس الحديدي الفيديو المتداول، مطالبة إياه بالاهتمام بصحة الناس بقدر اهتمامه بصوره.

وتدخلت قوات الشرطة وألقت القبض على منظم الحفلات، وتحفظت على الدي جي بسبب وجود تجمعات، وكذلك مخالفة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة.

كما اصطحبت قوات الأمن العريس حسام خالد، إلى ديوان قسم شرطة الشيخ زايد، للاستماع لأقواله، وبوره دافع عن نفسه مشيرًا إلى أن الحفل كان مقصورا على العائلة فقط.

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