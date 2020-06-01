بعد التعافي من كورونا.. محافظ الدقهلية يصدر قرارا مهما (صور)



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.



من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.



وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.





وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، عقب مشاركته في اجتماع مجلس المحافظين في أول أيام عمله بعد عودته من العزل الصحي المنزلي بتطبيق كافة قرارات مجلس المحافظين.ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استخدام كل الحزم في تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي، ومنع دخول المواطنين للمصالح الحكومية ووسائل النقل بدون ارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأكد محافظ الدقهلية، على توافر كافة المستلزمات والادوات الطبية اللازمة للوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير الكمامات القماش التي تصلح للاستخدام لمدة شهر على الأقل بسعر 5 جنيهات.وأوضح محافظ الدقهلية أنه يعمل بالتعاون مع المجتمع المدني على توفير ما يلزم مشيدا بدور منظمات المجتمع المدني بالدقهلية، مؤكدا أن الوضع مستقر في المحافظة والقطاع الطبي يعمل بكل كفاءة وانتظام وأن الفرق الطبية لديها الجاهزية للتعامل مع أي حالات اشتباه أو إصابة.