تطهير وتعقيم 33 ألف موقع ومنشأة بمختلف قرى ومراكز الفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم: إنه تم تطهير وتعقيم أكثر من 33 ألف موقع ومنشآة بمختلف قرى المحافظة، وتوزيع 184 ألفا و771 شنطة مواد غذائية و83 ألفا و226 شنطة مطهرات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا" التي قامت بتوعية 632 ألفا و659 مواطنًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية.





وتوجه المحافظ، ونابه الدكتور محمد عماد، بالشكر للمؤسسات والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية، والمجموعات الشبابية، ونواب مجلس الشعب، والمواطنين، ورجال الأعمال، الذين شاركوا في فعاليات مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا" التي أطلقتها المحافظة خلال شهر مارس الماضي.





وتهدف المبادرة إلى توعية المواطنين وتطهير وتعقيم كافة المؤسسات والمواقع والمنشآت بمختلف مراكز المحافظة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد على البلاد، فضلًا عن تقديم المساعدات الغذائية والمطهرات للأسر المستحقة بمختلف المراكز والقرى.





وثمن "الأنصاري" الدور البارز الذي قامت به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ورجال الأعمال بالمحافظة في دعم جهود الدولة في التصدي لأزمة كورنا، من خلال التبرعات أو بالمشاركة الميدانية، مشيرًا أن المعدن المصري الأصيل يظهر دائما في المحن والشدائد.





ودعا المحافظ، جميع أبناء المحافظة، إلى المشاركة الفاعلة في أعمال مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا"، كلٌ حسب طاقته، انطلاقا من واجبهم الوطني، وحرصا على توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع أبناء المحافظة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة في التصدي للعدوى بالفيروس.



