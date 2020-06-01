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تطهير وتعقيم 33 ألف موقع ومنشأة بمختلف قرى ومراكز الفيوم
الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:07 م
ريهام على
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم: إنه تم تطهير وتعقيم أكثر من 33 ألف موقع ومنشآة بمختلف قرى المحافظة، وتوزيع 184 ألفا و771 شنطة مواد غذائية و83 ألفا و226 شنطة مطهرات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا" التي قامت بتوعية 632 ألفا و659 مواطنًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وتوجه المحافظ، ونابه الدكتور محمد عماد، بالشكر للمؤسسات والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية، والمجموعات الشبابية، ونواب مجلس الشعب، والمواطنين، ورجال الأعمال، الذين شاركوا في فعاليات مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا" التي أطلقتها المحافظة خلال شهر مارس الماضي.
وتهدف المبادرة إلى توعية المواطنين وتطهير وتعقيم كافة المؤسسات والمواقع والمنشآت بمختلف مراكز المحافظة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد على البلاد، فضلًا عن تقديم المساعدات الغذائية والمطهرات للأسر المستحقة بمختلف المراكز والقرى.
وثمن "الأنصاري" الدور البارز الذي قامت به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ورجال الأعمال بالمحافظة في دعم جهود الدولة في التصدي لأزمة كورنا، من خلال التبرعات أو بالمشاركة الميدانية، مشيرًا أن المعدن المصري الأصيل يظهر دائما في المحن والشدائد.
ودعا المحافظ، جميع أبناء المحافظة، إلى المشاركة الفاعلة في أعمال مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا"، كلٌ حسب طاقته، انطلاقا من واجبهم الوطني، وحرصا على توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع أبناء المحافظة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة في التصدي للعدوى بالفيروس.
خروج 344 مصابا بكورونا ووفاة 6037
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
تسجيل 1536 حالة إصابة بكورونا و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 24985 وعدد الوفيات 959 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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