أحمد الشامي: "نفسي نرجع للحياة الطبيعية ومنفضلش خايفين"

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تمنى الفنان أحمد الشامي أن تنتهي أزمة فيروس كورونا على خير، وأن تعود الحياة الطبيعية كما كانت في السابق، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد الشامي صورة أرشيفية له،وعلق على الصورة قائلاً :"صباح الخير، نفسي نرجع للحياة الطبيعية و منفضلش طول اليوم خايفيين و بندعي إن اليوم يعدي علي خير".





والجدير بالذكر أن أحمد الشامي خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "فرصة ثانية"،وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محسن عادل، بطولة ياسمين صبري، محمود البزاوى، أحمد مجدي، إدوارد، آيتن عامر، هبة مجدي، أشرف ذكي، صبري عبد المنعم، هبة عبد الغني، دياب.