"المجموعة المالية "علي رأس شركات السمسرة الأكثر تداولاً بالبورصة خلال شهر مايو









أظهر التقرير الشهري لبورصة المصرية حصول شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، علي المركز الأول في ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال شهر مايو الماضي، بقيمة تداول بلغت 6.1 مليار جنيه،و بحصة سوقية بلغت 18.6%،





وكشف التقرير، أن شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، قد إحتلت فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 4.7 مليار جنيه و حصة سوقية بنسبة 14.5% ، تلاه شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه،و حصة سوقية بنسبة 6.7%





وإحتل المركز الرابع شركة برايم لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.41 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.3%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.3%.









وخسرت البورصة المصرية خلال شهر مايو الماضي نحو 22.7 مليار جنيه وأغ لق رأسمالها السوقي عند مستوى 548.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4% عن الشهر الماضى .





تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 10220.14 نقطة خلال جلسات شهر مايو المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 1159.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.14% مغلقًا عند مستوى 1872 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.92% مغلقًا عند مستوى 11780.19 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.85% ليغلق عند مستوى 675.37 نقطة