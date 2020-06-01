هداف ليون على أعتاب مانشستر يونايتد

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بكل قوته إلى التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم خط الهجوم في ظل النقص العددي في أفراد هذا الخط قبل توقف مسابقة الدوري الإنجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا.

كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن أن مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع موسى ديمبيلي هداف فريق ليون الفرنسي الذي وضعه النرويجي أولي جونار سولشاير، تحت المراقبة خلال الفترة الأخيرة، من خلال مشاهدته في 3 مباريات.

وقالت الصحيفة: "صفقة انضمام ديمبيلي سوف تكلف خزينة مانشستر يونايتد مبلغ 60 مليون إسترليني، خلال الميركاتو الصيفي بعد أن انضم اللاعب إلى ليون من فريق سيلتك الإسكتلندي، مقابل 22 مليون يورو، وسجل 42 هدفاً، خلال 88 مباراة حتى الآن".