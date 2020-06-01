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ريال مدريد في ورطة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:42 م
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
وضع خافيير رئيس رابطة الدوري الإسباني/ نادي ريال مدريد في أزمة، بشأن إجراءات تجديد ملعب "الملكي" "سانتياجو برنابيو".

كان ريال مدريد قرر خوض مبارياته المتبقية من الدوري الإسباني في الموسم الجاري على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، من أجل إدخال خطة هيكلة وتطوير على الملعب الرئيسي "سانتياجو برنابيو"، فى ظل إقامة المنافسات الفترة المقبلة دون جمهور حتى مطلع 2021.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية: "قرار إدارة ريال مدريد كان سيمنح النادي الوقت الكافى لإنهاء إجراءات تجديد ملعب "البرنابيو"، وخاصة فى ظل الأنباء حول غياب الجمهور عن الملاعب الإسبانية حتى مطلع 2021".

ولكن مع رغبة رئيس رابطة "الليجا"، وجود حضور جماهير بنسبة 30 % من سعة الملاعب في الموسم القادم، أصبح ريال مدريد مطالب بتسريع الأعمال في البيرنابيو للحاق بالجدول الزمني الموضوع للموسم الجديد.

وهذا الأمر، سيضرب خطط إدارة "الملكي" في إعادة هيكلة وتطوير ملعب "سانتياجو برنابيو" وفقاً للخطط الموضوعة.

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