ماركوس راشفورد يرفض برشلونة

تراجع ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عن فكرة الانتقال إلى برشلونة في عام 2019.

بدأ الأمر في 2018، حينما أبدى راشفور مرونة في الانتقال إلى البارسا، وكان يرتبط آنذاك بعقد مع "الشياطين الحمر" حتى 2020.

وكانت الخطة أن يضغط برشلونة على يونايتد في صيف 2019 للحصول على راشفورد، معتمداً على الانفتاح الذي أبداه الآخير للانتقال إلى كامب نو ووضعه التعاقدي، لكن المهاجم المميز صدم النادي الإسباني بتجديد عقده في أولد ترافورد حتى 2023.

واضطر برشلونة نتيجة لذلك لمواصلة بحثه عن مهاجم بإمكانه، خلافة الأوروجواياني لويس سواريز في الخط الأمامي للفريق، وقد استقر على نجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

يذكر أن راشفورد لعب 31 مباراة مع مانشستر منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات، وسجل خلالهم 19 هدفاً، وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.



