استقرار معدل التضخم في الجزائر عند مستوى 1.8%

أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد أن معدل التضخم السنوي في الجزائر استقر على مستوى 1.8 في المئة في أبريل دون تغيير عن مستوياته في فبراير ومارس وظلت أسعار أغلب المواد الغذائية بدون تغيير.





وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في أبريل نيسان وفقا للديوان الوطني للإحصاءات.





وارتفعت أسعار الدواجن 0.7 بالمئة والفواكه 9 بالمئة وانخفضت أسعار البطاطس 14.5 بالمئة.



