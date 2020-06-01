تعرف علي ترتيب الأسهم الأنشط تداولاً بالبورصة خلال شهر مايو





أظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية أن سهم البنك التجاري الدولي قد تصدر الأسهم الأنشط تداولاً في ترتيب الشركات المدرجة خلال تعاملات شهر مايو، بقيمة بلغت 2.6 مليار جنيه وبتداولات 41 مليون سهم ، يليها السويدي اليكتريك بقيمة 668 مليون جنيه وبتداولات 86 مليون سهم.

وجاءت فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية بالمرتبة الثالثة بقيمة تداول 538 مليون جنيه وبتداولات 50 سهم، تلاه دايس للملابس الجاهزة بقيمة 439 مليون جنيه وبتداولات 290 مليون سهم ، ثم حديد عز بقيمة 338 مليون جنيه وبتداولات 52 مليون سهم ، ثم المجموعة المالية هيرميس بقيمة 334 مليون جنيه وبتداولات 31 مليون سهم ثم أبوقير للأسمدة بقيمة 331 مليون جنيه وبتداولات 27 مليون سهم ، ثم مدينة نصر للاسكان والتعمير بقيمة 303 مليون جنيه وبتداولات 114 مليون سهم ، ثم الشرقية –ايسترن كومباني بقيمة 299 مليون جنيه وبتداولات 24 مليون سهم ، وأخيراً القابضة المصرية الكيويتة بقيمة 262 مليون جنيه وبتداولات 17 مليون سهم.







