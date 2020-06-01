الطالع الفلكى الإثنين 1/6/2020..صَفْحَتَكْ الجَدِيدَة!





*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 15 مايو - 14 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى البُطِين من 25 مايو - 6 يونيو.





اليوم 24 بَشْنَسْ قبطى ، 1 حُزَيْرَان رُومى ، 9 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (خايفة لَيْميل بختى معاه زى اللى أبلو)-يَخْتِى إردِمِى عَاللى أبْلو بالنّيلة الكُحلِى.(بدريّة عبدالجَوَّاد من فيلم العار-1982)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر يُونيُو حُزَيْرَان





ليست كلمة بابليّة ولاعبريّة لكنّها لفظة آرَامِيّة تعنى الحِنْطة لأنّه مُوسِم حصد الحنطة ، حيث أنّه فى الأول من حُزيران يقوم الأخوة من نصارى العراق بالإحتفال بعيد السّنابل فيقرؤون الدعوات على المحصول لجلب البركة.





فى البابليّة فهو شهرسيوان، سيوانو أو سِيمَان، سِيمَانُو، ومنه شهر سِيوَان العبرى ، وهى من كلمة سين أو سيان وتعنى الطين ، ويؤيّد هذا الرّأى أنّه سيوان عيد صنع الطين اللبن فى السّومريّة القديمة، حيث كان مُوسم صُنع الطين اللبن فى هذا الشهر لأن البناء فى العراق الأوسط والأسفل من الطوب اللبن فقط لعدم توافر الحجر الصّلد ، وصنع الطين اللبن يتطلّب تعاون مُشترك من جماعة من النّاس لإنتاج أكبر كمّيّة بأقل وقت ومجهود مُمْكن ، ويتسبّب هذا العمل لإشتراك مجاميع كبيرة من الناس فيه ليتحوّل لعيد أو مهرجان للإحتفال والفرحة بمرور الوقت.





يونيو أو جونيوريوس هوالشهر السّادس فى التقويم الجريجورى الشمسى الميلادى وأحد الأشهرالأربعة التى تشمل 30 يوم فقط ، يتكون إسمه من مقطعين جونو وهو إسم جونو زوجة جوبيترالمُشترى ، المقطع الثانى أونوريوس تعنى باللاتينيّة الصّغار والقصد أنه عكس الشهر الماضى الكبار لأنّه فلكياً يولد الصيف فى 21 يونيه هذا الشهر ليحمل أطول نهار على مدار العام فى نصف الكرة الأرضيّة الشمالى.





من الحكايات المُرتبطة بشهر يونيه فى التراث الأوروبى المُستمدّ من التراث الرّومانى القديم أنّ شهر يونيه يكون عقد الزّواج فيه ميمُون للغاية بسبب إرتباطه بـ جونو راعية الفتيات ، وللمُصادفة فإنه أكثر شهر على مدار العام يقوم فيه الناس بالزواج كما تسجّل الإحصائيات على مستوى العالم ولعل هذا سببه حرارة الجوّ المُرتفعة ، بينما تذكر الحكايات المشهورة فى دولة أيسلنده أنّ الرجل إن قام بالإستحمام على الشاطئ فى نهار يونيه فإنّه بذلك يحبس أعراض الشيخوخة فى أحد الخلجان البعيدة لأطول فترة مُمكنة ويتمتع بمظهر الشباب لأطول فترة.





*والآن إلى جولة لأهم محطات عبور الكواكب خلال شهر يونيو غربياً ترُوبِيكَال سِيسْتِمْ وتأثيرها عام شامل لجميع الأبراج بتوقيت القاهرة..





(5 يونيو) القمر بدرٌ مُكتمِلْ فى التّاسعة و12 دقيقة ليلاً فى برج القوس ، إن كنت تستعد لإمتحانات نهاية العام أو مُناقشة رسالتك العلميّة أو الفوز بدبلومة مُكثّفة تزيد بها قدراتك المهنيّة فطاقة هذا البدر تدعمك ، كما أنه وقت مُناسب للإبتعاد عن العادات السيّئة والإلتزام بالأخلاقيّات الراقية فى تعاملك.





(20 يونيو) الشمس تنتقل لبرج السرطان فى الحادية عشرة و43 دقيقة ليلاً ، وقت مناسب لتعيد إنتباهك لحاجات أسرتك العاطفيّة وليست المالية فقط و ترميم العلاقات المُتضرّرة مع الوالديْن والأبناء والزوجة ، الأقارب والأصدقاء فبرج السرطان يحكمه القمر رمز الأمومة والعطف والحنان.





(21 يونيو) يُولد الهلال الجديد فى الثّامنة و41 دقيقة صباحاً فى بُرج السرطان ليُعلن تمتّعك بأطول نهار على مدار العام ، بإمكانك إستغلال تلك الولادة الجديدة فى إطلاق مشروعك التجارى الجديد أو مقابلة وظيفية أو التواصل مع عائلة تطلب الزواج من إبنتهم ، شراء سيارة أو عقار أو أرض كلها أنشطة مُواتية مع ولادة الهلال الجديد بمشيئة الله تَعَالى.





(28 يونيو) المريخ ينتقل من الحُوت للحَمَل فى الثّالثة و45 دقيقة فجراً ، المريخ يحل سيّداً فى بيته بُرج البدايات الحمل لتشعر بطاقة الشباب تدب فى عروقك من جديد ، إن كانت مشاعر تقدّم العمر واللون الأبيض بدأ يصبغ شعرك فطاقة المريخ بقوّتها تنفض عنك مشاعرالإحباط و تهمس لك بأن تشترى لنفسك ملابس وعطور جديدة تبدأ معها علاقات وصداقات جديدة ، هواية جديدة أو هدف تحدّده لنفسك أو عمل خيرى بمُساعدة غيرك لتشعر بأهميّة وجودك فى هذه الحياة.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قم بوضع أكثر من صنّارة فى أكثر من مكان ، بذلك تزداد فرصتك فى صيد وظيفتك الإضافيّة التى تبحث عنها بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: قد تكون فى مزاج لنكش ومُشاكسة ولو من باب المُزاح ، إن كان لديك كلمة خير فقلها، إن لم يكن فاسكت.





برج الجوزاء: زَخَم مُرتفع من الطاقة عليك توظيفه فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً ، أو مُمارسة الرياضة البدنيّة أو هواية تعشقها إن كنت عازباً.





برج السّرطان: حماية مُمتلكات العائلة لايعنى فقط التكشير عن أنيابك ضدّ الطامعين لكن الفحص والصيانة المُستمرة لتلك المُمتلكات ،المال السّايب.





برج الأسد: حتى من قد تعتقد بأنه عديم الحيلة قد يتمكّن من إسداء خدمة لك لا تتوقّعها ، لاتستخف بالآخرين فلكلٍ دورٌ فى هذه الدنيا.

برج العذراء : تحت الإستفزاز وحرارة الصّيف فأنت منصوح بأخذ نفس عميق والعدّ حتّى عشرة قبل أن تقوم بتصرّف يُؤخذ عليك ، زينة الرّجال الأدب.





برج الميزان: لا تضع نفسك فى مقارنة مع الآخرين أو بالنظر فى طبق غيرك فلكلٍ رزقه المقسُوم ، رَكّز على لقمة عَيْشِكْ.





برج العقرب: حاول إشغال نفسك بنشاط مفيد ، مساعدة مُحتاج أو توفير دواء لمريض، أو الإختلاء بنفسك وحيداً لتنغمس فى أداء العبادات.





برج القوس: أخفض صوتك و خفّف من نبرة التوتر عند حديثك مع والديْك أو أحد أفراد أسرتك ، غلّف أسلوبك بورقة سوليفان رقيقة لتجد الأذن المُنصتة لكلامك.

برج الجدى: تعلّمك لغة جديدة فى المساء أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر على مهنتك ، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.





برج الدّلو: إن عثرت على من تظنّه شريك العمر فعليك بالخط المُستقيم، إقرع الباب لتسمع الجواب،إن كنت مُتزوّجاً فابتعد عن إثارة المشاكل أو إستجلاب النّكد.





برج الحوت: وظائف جانبيّة إضافية وفرص جديدة واردة ، عليك فحص الميزات والعيوب وتقييم وَجْهَىْ العُملة بكل عناية قبل الإلتزام بأىٍ منها.



