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بـ 2.9 مليار جنيه .. قطاع "البنوك" يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة في شهر مايو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:36 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن  قطاع البنوك  قد تصدر ترتيب القطاعات المدرجة من حيث قيم التداول- بدون صفقات خلال تعاملات شهر مايو بقيمة بلغت 2.9 مليار جنيه وعبر تداولات 68 مليون سهم 
يليه قطاع العقارات بقيمة 1.8 مليار جنيه وبتداولات 841 مليون سهم.

واحتل المرتبة الثالثة قطاع  الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 1.7 مليار جنيه، بتداولات 1.4 مليار سهم،
 ثم قطاع الموارد الأساسية بقيمة 1.2 مليار جنيه وبتداولات 276 مليون سهم .

ثم قطاع الاغذية بقيمة 1.1 مليار جنيه وبتداولات 172 مليون سهم ثم الخدمات والمنتجات الصناعية بقيمة 896 مليون جنيه وبتداولات 210 مليون سهم ، ثم بالمرتبة السابعة الاتصالات والاعلام بقيمة 767 مليون جنيه وبتداولات 81 مليون سهم ، ثم المنسوجات والسلع المعمرة بقيمة 708 مليون جنيه وبتداولات 464 مليون سهم 
ثم الرعاية الصحية والأدوية بقيمة 603 مليون جنيه وبتداولات 104 مليون سهم ، ثم السياحة بقيمة 330 مليون جنيه وبتداولات 101 مليون سهم.


وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 10220.14 نقطة خلال جلسات شهر مايو المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 1159.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.14% مغلقًا عند مستوى 1872 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.92% مغلقًا عند مستوى 11780.19 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.85% ليغلق عند مستوى 675.37 نقطة


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