رئيس "القومي للبحوث" السابق يحذر من كثرة رش الكحول على اليد (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا: إن الكحول الإيثيلي تركيز 70% سواء أكان سائلا أو "جيل" هو النموذجي للقضاء على فيروس كورونا.





وأشار "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إلى أنه لا داعٍ لاستعمال الكحول أثناء تواجدنا في المنزل، بل يكون استعماله عند مخالطة مريض، أو شخص غريب، أو التعامل مع أموال.





ونوه رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، بأن الإفراط في استخدام الكحول أمر خاطيء، ولا يجب رشه على اليد، وإنما وضعه على قطنة ومسح اليد به.











