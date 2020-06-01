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الهلال الأحمر يواصل تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة "كورونا"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:40 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
أعلن الهلال الأحمر المصري، استمراره في تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) للأسبوع التاسع على التوالي، تحت رعاية وزيرة النضامن الاجتماعي نيفين القباج.

وأوضح بيان صادر اليوم، أن ذلك من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

وقامت فرق متطوعي الهلال الأحمر بتقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 124 حملة تطهير وتعقيم لإجمالي 124 منشأة من المؤسسات ذات الدور الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

ونظم الهلال الأحمر المصري 120 حملة موسعة استهدفت أعمال تنظيم جموع 24000 من المواطنين المستحقين للمعاشات والعمالة غير المنتظمة المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة في المحافظات.

وتضمنت هذه الأعمال أيضا 201 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى، استفاد منها 40200 مواطنا.

كما تدخل الهلال الأحمر بإجمالي 61 تدخل لإغاثة المناطق المصابة والمتضررة، بإجمالي 7359 مادة إغاثية، ونفذ تلك المهام 929 متطوع يوميا بإجمالي ساعات عمل 14684 ساعة على مدار الأسبوع.

وأكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي  للهلال الأحمر المصري، علي أنه يتم تقديم الخدمات المختلفه  من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم  خدمات الدعم النفسي والدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات من خلال 6780 متطوعًا تم تدريبهم على ذلك.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

بالإضافة إلي معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري من خلال حملات التعقيم والتطهير المستمرة والتي شملت تعقيم المنشئات العامة التي تقدم خدمات للجمهور في كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددها 1331حملة تعقيم شملت (وزارة التضامن- وزارة العدل- سكك حديد مصر- أتوبيسات هيئة للنقل العام – جريدة الأهرام – أكمنة الشرطة الليلية-مكاتب البريد، وغيرها).
الهلال الأحمر يواصل تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة "كورونا"
الهلال الأحمر يواصل تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة "كورونا"

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