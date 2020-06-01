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خطة لمكافحة التوتر

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر

صباح الخير استاذة نيفين انا خلاص هفرقع من الحبسة وانا اصلا الزهق بيدخلني في حالة تفكير زايد ومنه الى التوتر ومنه الى الاحساس بضيق النفس وشوية حاجات تانية .. اعتقد لو انا بسبب الظروف فضلت كدة هدخل في كابة شديدة وانا مش ناقص اصلا .. محتاج مساعدة بالرغم اني عارف ان الظرف علينا كلنا .. لكن يمكن يكون عندك طريقة للخروج من الزهق انا كمان دلوقتي بقى عندي مشكلة في النوم .. وزي مايكون طول الوقت قاعد مستني .. مش عارف مستني ايه يمكن اننا نخرج من كوضوع كرونا دة على خير ؟ يارب .. المهم ارجو نشر رسالتي يمكن حد من القراء يفيدني بحاجة انا ما عملتهاش واشكرك على اهتمامك .. احمد سمير

فضفضة
محررة الصفحة .. نيفين حجازي
استاذ احمد .. ارجوك لا تدع نفسك امام مواجهة كل الافكار السلبية في نفس الوقت .. واكتب خطة يوم .. بحيث تصبح مشغول بتفاصيلها من لحظة استيقاظك الى وقت النوم وخطتك ستكون بحكم الظرف هي اشياء بسيطة او نشاطات داخل المنزل .. قم بتقسيم اليوم .. للقراءة وقت للجلوس والكلام مع الاسرة ثم مشاهدة ما تفضله من الافلام حتى وان احتاج الامر الى استخدام النت في مشاهدة الافلام القديمة الكوميدية .. واقطع كل هذا الوقت باخذ دش فاتر او بارد لتنشيط الدورة الدموية وتصفية الذهن .. ثم اذهب للاستلقاء مثلا على سريرك وقم بتمرينات النفس والتي تساعد كثيرا على التخلص من القلق .. اهتم بالزرع الموجود لديك ان كنت من هواة هذا .. يمكنك ايضا الذهاب الى الماركت لشراء بعض الاشياء البسيطة للترفيه او اهتم بالالعاب الانتر نت البسيطة ولا تبالغ في اعطاء وقت كبير لكل بند من بنود المقترحات كي لا تشعر بالملل اكثر .. ايضا بمكنك ترتيب مكتبك او دولابك الذي اجلت عمله من فترة طويلة .. اقصد بكل المقترحات هذه وغيرها هو تشتيت العقل عن التركيز بفكرة واحدة تدفعك الى الشعور الممل ومنه الى التوتر .. وعموما التعامل عادة مع التوتر بكون بعدم التركيز فيه وعدم اعطاوه اهتمام الى ان يزول تماما باذن الله 

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