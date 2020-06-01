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بنهاية شهر مايو .. "الأجانب "يسجلون مبيعات بالبورصة تصل الي 882.2 مليون جنيه
الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:14 ص
نيفين سمير
كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن المستثمرين الأجانب قد سجلو مبيعات خلال شهر مايو الماضي وصلت قيمتها الي 882.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيعي بقيمة 129.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70% من إجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة ، بينما إستحوذ الأجانب علي نسبة 25.2% والعرب علي نسبة 4.8%
والجدير بالذكر ، أن تعاملات المصريين قد مثلت 66.7% من قيمة التداول منذ أول العام بعد إستبعاد الصفقات ، بينما سجل الاجانب نسبة 25.9% والعرب نسبة 7.4% ، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7.487.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.441.5 مليون جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد إستبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وتراجع رأس المال السوقي خلال شهر مايو الماضي بنحو 22.7 مليار جنيه، ليصل إلى 548.7 مليار جنيه بنهاية مايو، بتراجع وصلت نسبته الي 4 % .
و تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 53.2 مليار جنيه خلال شهر مايو المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 5.167 مليار ورقة منفذة على 454 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 64.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.569 مليار ورقة منفذة على 614 ألف عملية خلال الشهر الماضى.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 10220.14 نقطة خلال جلسات شهر مايو المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 1159.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.14% مغلقًا عند مستوى 1872 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.92% مغلقًا عند مستوى 11780.19 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.85% ليغلق عند مستوى 675.37 نقطة
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