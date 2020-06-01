بنهاية شهر مايو .. "الأجانب "يسجلون مبيعات بالبورصة تصل الي 882.2 مليون جنيه

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن المستثمرين الأجانب قد سجلو مبيعات خلال شهر مايو الماضي وصلت قيمتها الي 882.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيعي بقيمة 129.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70% من إجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة ، بينما إستحوذ الأجانب علي نسبة 25.2% والعرب علي نسبة 4.8%





والجدير بالذكر ، أن تعاملات المصريين قد مثلت 66.7% من قيمة التداول منذ أول العام بعد إستبعاد الصفقات ، بينما سجل الاجانب نسبة 25.9% والعرب نسبة 7.4% ، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7.487.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.441.5 مليون جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد إستبعاد الصفقات منذ بداية العام.



