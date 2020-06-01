راشفورد يحسم موقفه من الانتقال إلى برشلونة

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد، تراجع عن فكرة الانتقال إلى برشلونة في عام 2019.





بدأ الأمر في 2018، حينما أبدى راشفور مرونة في الانتقال إلى البارسا، وكان يرتبط آنذاك بعقد مع "الشياطين الحمر" حتى 2020.





وكانت الخطة أن يضغط برشلونة على يونايتد في صيف 2019 للحصول على راشفورد، معتمداً على الانفتاح الذي أبداه الآخير للانتقال إلى كامب نو ووضعه التعاقدي، لكن المهاجم المميز صدم النادي الإسباني بتجديد عقده في أولد ترافورد حتى 2023.





واضطر برشلونة نتيجة لذلك لمواصلة بحثه عن مهاجم بإمكانه، خلافة الأوروغواياني لويس سواريز في الخط الأمامي للفريق، وقد استقر على نجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.





يذكر أن راشفورد لعب 31 مباراة مع مانشستر منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات، وسجل خلالهم 19 هدفاً، وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.









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استقر مسئولو فريق برشلونة الإسباني على معظم اللاعبين الراحلين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد الاتفاق مع كيكي سيتين المدير الفني للنادي.





حيث سيرحل اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب خط وسط الفريق والمعار لنادي بايرن ميونيخ الألماني حتى نهاية الموسم الجاري، واقترب كوتينهو من الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأيضا سيرحل توديبو مدافع الفريق بعد عدم اقتناع كيكي سيتين بإمكانيات اللاعب خلال الموسم الحالي، واقترب التشيلي ارتورو فيدال من الرحيل إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز.





وهناك احتمالية قد أشارت لها التقارير الإسبانية برحيل اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش، وأصبح أيضاً نيلسون سيميدو ظهير الفريق قريب من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قبل بداية الموسم الجديد.





ولدى اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي شكوك حول رحيله عن البارسا في الميركاتو الصيفي القادم.