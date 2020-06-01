ريمديسيفير.. 4 دول تلجأ للعلاج الأمريكي لمواجهة "كورونا"

"ريمديسيفير"، اسم علاج أمريكي تصدر منصات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد اعتماد عدة دول عليه في مواجهة فيروس كورونا الذي انتشر حول العالم وكذلك ظهر في محافظات مصرية.





عدة تحركات جديدة قامت بها وزارة الصحة، خلال الساعات الأخيرة، من أجل احتواء أزمة فيروس كورونا، المنتشر في مختلف دول العالم، بعدما تزايدت الأعداد خلال الأسابيع الماضية في مصر.





وعقار ريمديسيفير هو عقار تجريبي مضاد للفيروسات طورته شركة الأدوية الأمريكية Gilead Sciences في البداية لعلاج الإيبولا، أثبت فاعليته في السيطرة على فيروس كورونا إذ نجح في تقليل مدة الشفاء من كورونا لـ4 أيام، حسب ما أعلن مركز كليفلاند الطبي الأمريكي.





مصر



ومن بين الدول التي بدأت في الاعتماد عليه لمواجهة فيروس كورونا كانت مصر، وذلك حسب ما أعلن الإعلامي أحمد موسى، الذي قال إنه سيتم توفير الدواء الامريكي ريمديسيفير لعلاج كورونا، مشيرا إلى أن المصانع المصرية ستبدء فى تصنيع دواء ريمديسيفير وستقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة.

تايوان



وفي نفس السياق اعتمدت تايوان على الدواء في علاج مصابيها، حيث وافقت حكومة تايوان على استخدام عقار "ريمديسيفير" كعلاج محتمل لفيروس كورونا المستجد، بعد أن استوفيت للموافقة على استخدام العقار لعلاج حالات العدوى الشديدة بكوفيد-19.

كوريا الجنوبية



وبنفس الطريقة، أعلنت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها طلبت من الحكومة ضرورة استيراد دواء "ريمديسيفير" بهدف استخدامه كعلاج ضد فيروس كورونا، لأن له سلامة وفعالية لعلاج الوباء.

اليابان