نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

قالت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن نتائج استخدام بلازما المتعافين في علاج مصابي كورونا مبشرة جدا، حيث تستعمل البلازما في علاج الحالات المهددة أن تتحول لحالات حرجة.





وناشدت "جيهان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بالدم للحصول على البلازما واستخدامها في علاج مصاب أخر، موضحة أن الأمر بسيط ولن يستغرق أكثر من ربع ساعة، ولن يتسبب في أي ألم أو مضاعفات للمتبرع.





وأشارت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إلى أنهم يجرون تحليل فيروسات للمتبرع أيضا، ومن ثم فهو فرصة أيضا ليطمئن الشخص على صحته.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.



