عودة محافظ الدقهلية إلى العمل بعد شفاءه من "كورونا" (فيديو)

عاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إلى عمله بديوان عام المحافظة صباح اليوم الإثنين، ورفض أي مظاهر من الاحتفال بعد عودته من الشفاء.





وتقدم محافظ الدقهلية خلال بيان صحفي، بالشكر لأعضاء الجيش الأبيض والأطقم الطبية وهيئات التمريض وجميع العاملين بالقطاع الطبى بالدقهلية وعلى مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنهم جميعا يمثلون خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا وتحقيق الشفاء للعديد من المرضى فى مصر.





وأكد محافظ الدقهلية، على أهمية التزام المواطنين بكافة الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتنفيذ التباعد الاجتماعى حرصا على الصحة العامه وسلامة المواطنين، موضحا أنه استأنف عمله صباح اليوم بتوقيع البوسطة لبعض الموضوعات الهامة، وتوجيه حملة نظافة للمنطقة المركزية بالمحافظة وتشمل مدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب ومدينه طلخا وتشارك فيها كافة فرق النظافة والبيئة بالوحدات المحلية بهدف توفير بيئه صحية وآمنه للمواطنين.





وأشار محافظ الدقهلية إلى الإعداد لحضور الاجتماع المرتقب اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس، وتوجه محافظ الدقهلية بالشكر وعميق التقدير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية طوال فترة الحجر الصحى وحتى تماثله للشفاء.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.





وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.



