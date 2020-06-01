هل مصل الإنفلونزا العادية يعطي مناعة ضد كورونا؟ .. الصحة ترد

قالت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك 22 بحثا بشأن فيروس كورونا في مصر تحت التجربة، بعضهم ظهرت نتائجه، والبعض الآخر مازال العمل مستمر بهم.





وأشارت "جيهان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن دواء "ريمدريسيفير" سيتوفر في مصر خلال هذا الأسبوع لتبدأ الدراسات عليه، لافتة إلى أنهم يستخدمون البلازما في علاج مصابي كورونا.





ونوهت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بأن مصل الأنفلونزا العادة لا يقي من الإصابة بفيروس كورونا، ولا يعطي مناعة ضد فيروس كورونا، مناشدة المواطنين ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي خاصة وأنه ليس هناك دواء حتى الآن للفيروس.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.



