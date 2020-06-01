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خبر سار.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد توافر علاج الفيروس

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:55 ص
ارشيفية
ارشيفية
الفجر
أكدت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر تعمل خلال الفترة الأخيرة في اتجاهين من أجل محاربة وباء كورونا.

وأشارت عضو اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس في تصريحات صحفية، أن الأول هو محاولة إيجاد لقاح للمرض والثانية العمل علي إيجاد علاج يساعد علي شفاء المرضي من وباء كورونا، وأن هناك ما يقرب من ٢٢ بحثًا تحت التجربة، وبعض النتائج ظهرت والبعض الآخر ما زال تحت الدراسة.

وكشفت عن تجربة العلاج الياباني بأكثر من مستشفى، مضيفة: "نحن في مرحلة تجميع بيانات البحث استعدادً لنشرها لمعرفة النتائج.. ومصر تشارك في تجارب ريمديسفير التي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم توافره في مصر خلال أسبوع.

وأوضحت "العسال" أن هناك أدوية كثيرة يعاد استخدامها وتجربتها في كورونا فضلا عن البلازما مع تطوير البروتوكولات العالمية المستخدمة في علاج فيروس كورونا باستمرار.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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