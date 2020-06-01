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شاهد.. ماذا فعل محافظ الدقهلية بعد شفاءه من كورونا؟

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
عاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إلى عمله بديوان عام المحافظة اليوم الاثنين، مؤكدا رفضه التام لأى مظهر من مظاهر الاحتفال بعودته بعد شفائه التام من مرض كورونا.

ووجه محافظ الدقهلية، شكره العميق لأعضاء الجيش الأبيض "الأطقم الطبية وهيئات التمريض"، وجميع العاملين بالقطاع الطبى بالدقهلية وعلى مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنهم جميعا يمثلون خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا وتحقيق الشفاء للعديد من المرضى فى مصر.

وأكد محافظ الدقهلية، على أهمية التزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتنفيذ التباعد الاجتماعى حرصا على الصحة العامه وسلامة المواطنين.

وفى تصريحات صحفية، أوضح محافظ الدقهلية أنه استأنف عملة صباح اليوم بتوقيع البوسطه لبعض الموضوعات الهامه، وتوجيه حملة نظافة للمنطقة المركزية بالمحافظة وتشمل مدينه المنصورة وأحياء شرق وغرب ومدينه طلخا تشارك كافة فرق النظافة والبيئه بالوحدات المحلية المشار اليها بهدف توفير بيئه صحية وآمنه للمواطنين.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى الإعداد لحضور الاجتماع المرتقب اليوم برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس، وتوجه محافظ الدقهلية بالشكر وعميق التقدير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية طوال فترة الحجر الصحى وحتى تماثله للشفاء.

وعبر محافظ الدقهلية عن عميق امتنانه لاعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة الذين اثبتوا انهم على قدر المسئولية دون استثناء وعلى رأسهم هيثم الشيخ نائب المحافظ ومنال الغندور القائم باعمال سكرتير عام المحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والاحياء وكافه اعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة .

يذكر، أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية كان أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ الاثنين قيل الماضي، والتزم بالاجراءات الطبية وتعليمات وزيرة الصحة بالعزل المنزلي كأول محافظ قضي فترة الحجر الصحي بإستراحته في مدينة المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية تلقي العلاج داخل الاستراحة وتعافيه بعد سلبية عينتين وفقا لبروتوكول الصحة، مؤكدا حرصه علي سلامة الحميع باستكمال فترة حضانة الفيروس ١٤ يوما داخل مقر الحجر الصحي.
شاهد.. ماذا فعل محافظ الدقهلية بعد شفاءه من كورونا؟
شاهد.. ماذا فعل محافظ الدقهلية بعد شفاءه من كورونا؟
شاهد.. ماذا فعل محافظ الدقهلية بعد شفاءه من كورونا؟
شاهد.. ماذا فعل محافظ الدقهلية بعد شفاءه من كورونا؟
شاهد.. ماذا فعل محافظ الدقهلية بعد شفاءه من كورونا؟
شاهد.. ماذا فعل محافظ الدقهلية بعد شفاءه من كورونا؟
شاهد.. ماذا فعل محافظ الدقهلية بعد شفاءه من كورونا؟
شاهد.. ماذا فعل محافظ الدقهلية بعد شفاءه من كورونا؟
شاهد.. ماذا فعل محافظ الدقهلية بعد شفاءه من كورونا؟
شاهد.. ماذا فعل محافظ الدقهلية بعد شفاءه من كورونا؟

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محافظ الدقهلية كورونا عودة محافظ الدقهلية للعمل ايمن مختار الفجر الصحىة الاطقم الطبية

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