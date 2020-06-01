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وكيل لاعبين يعرض مهاجم برازيلي على الزمالك

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:45 ص
كايو رينجل دا سيلفا
كايو رينجل دا سيلفا
حسام مجدي

قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض مهاجم برازيلي على نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق الأبيض بالموسم القادم.

 

ورشح أحد وكلاء اللاعبين على نادي الزمالك التعاقد مع البرازيلي كايو رينجل مهاجم نادي فيروفياريا البرازيلي في الصيف القادم.

 

وطلب مسئولو الزمالك الحصول على شرائط تسجيلية لكايو لمتابعته وعرضها على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لحسم موقفه سواء بإنضمامه للأبيض من عدمه.

 

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد أكثر من مرة أنه يبحث عن التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز في سوق الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق وليكون بديل لمصطفى محمد مهاجم الفريق.

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