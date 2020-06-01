اليابان تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا

Advertisements

سجلت اليابان 33 حالة اصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس يوم الاحد، وفقا لوزارة الصحة في البلاد.



وبذلك تصل الحالات الجديدة في اليابان إلى 17597 حالة مؤكدة و905 حالة وفاة. من بين هؤلاء، تم ربط 712 اصابة و13 حالة وفاة بسفينة دايموند برينسز السياحية.



سجلت طوكيو خمسة مرضى جدد يوم الأحد - وهي المرة الأولى منذ ستة أيام التي يكون فيها عدد الحالات الجديدة هناك أقل من رقمين. تقع العاصمة اليابانية حاليًا في الخطوة الثانية من خطتها للتعافي من الفيروس التاجي، مما يعني أنه يُسمح بإعادة فتح المدارس وبعض المرافق التجارية.



وعلي صعيد اخر، اعلنت السلطات الصحية الهندية تسجيل 8،392 اصابة جديدة بالفيروس التاجي في الـ 24 ساعة الماضية - وهو أكبر عدد من الحالات التي تم تحديدها في يوم واحد منذ بدء الوباء.



وسجلت الارتفاعات السابقة 8380 حالة، أمس.



وأكدت البلاد الآن ما لا يقل عن 190.535 حالة إصابة بـ Covid-19، مما أسفر عن مقتل 5،394 شخصًا على الأقل.



وقد سجلت ولاية ماهاراشترا، التي تضم مدن مومباي وبيون وناجبور، 67655 حالة مؤكدة - أكثر من أي ولاية أخرى في الهند.

